Mais R$ 4,4 milhões serão investidos em asfalto

Chico Ribeiro / Governo de MS Investimentos serão para pavimentação e drenagem das ruas da Vila Brasil

O Governo do Estado divulgou a assinatura de um contrato que beneficiará com mais asfalto o município de Jardim. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (24)

Serão investidos mais de R$ 4,4 milhões na pavimentação e drenagem das ruas da Vila Brasil. Os recursos são próprios do Governo, da fonte do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado (Fundersul).

Mais investimentos

Jardim também recebe outros investimentos do Governo do Estado. Este mês já foram assinados outros dois contratos que levam mais asfalto para o município nos valores de R$ 634,8 mil e R$ 666,1 mil.