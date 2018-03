Mais R$ 3 milhões serão investidos em asfalto

Cinco novas licitações de até R$ 3 milhões em asfalto foram lançadas nesta segunda-feira (19). Também foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) mais R$ R$ 2,5 milhões em investimentos.

Porto Murtinho é um dos municípios que receberá mais de R$ 1,3 milhão para pavimentação e drenagem de quatro ruas. Também serão investidos até R$ 550 mil em asfalto na cidade de Sidrolândia. Cerca de R$ 592,2 mil serão destinados para pavimentação e drenagem da avenida Dr. Coutinho em Caarapó.

Pavimentação e drenagem de avenida em Jardim receberá R$ 2,5 milhão

Os recursos também serão investidos na elaboração de um projeto executivo de implantação e pavimentação da rodovia MS- 295. Serão aproximadamente 20 quilômetros, do trecho do entroncamento da BR- 163 ao Porto Morumbi, em Eldorado.

De acordo com publicação do DOE, outros R$ 2,5 milhões em recursos próprios do governo estadual serão destinados à pavimentação e drenagem do prolongamento da avenida Mato Grosso, no município de Jardim.