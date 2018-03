Mais de R$ 161,2 mil serão repassados para sinalização em Aquidauana

Chico Ribeiro Convênio foi assinado pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quarta-feira (21)

O município de Aquidauana, a 139 quilômetros de Campo Grande, receberá mais de R$ 161,2 mil para sinalização vertical e horizontal. O convênio para o repasse foi assinado na quarta-feira (21) pelo governador Reinaldo Azambuja.

O objetivo do investimento é garantir mais segurança no trânsito. O repasse será feito por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e as obras serão executadas pelo município.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, afirmou que o trânsito está cada vez mais violento e a sinalização é fundamental. “Para a cidade significa muito”.

Em nome dos deputados estaduais, Felipe Orro agradeceu os investimentos do Governo do Estado na região. “O trânsito em Aquidauana precisava de uma atenção especial porque muitos caminhões passam pela cidade”.