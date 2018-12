Mais de 70 crianças carentes ainda esperam por padrinhos em campanha de Natal

Mais de 70 crianças carentes ainda esperam por padrinhos voluntários na campanha de Natal promovida anualmente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Faltam dois dias para a arrecadação dos presentes terminar. Ao todo, 296 idosos foram cadastrados e todos têm padrinhos, porém das 949 crianças que constam na lista, 73 ainda estão na fila.

Para participar basta acessar o portal do TJMS ou o link do Pacijus (www.tjms.jus.br/pacijus/natal/), escolher uma criança e clicar na opção Quero Presentear!.

Segundo o TJ, quase todas as comarcas participantes tiveram as crianças apadrinhadas, restando apenas Campo Grande, com 64 crianças; seguida de Dourados (3), Caarapó, Anastácio, Nova Andradina (2) e Paranaíba e Pedro Gomes, com apenas 1.

Algumas crianças do projeto Semear, do bairro Anhanduí na Capital, pediram violões, pois fazem aulas de música e ainda não tem o instrumento para treinar em casa. A Rayla Isabel, de apenas quatro meses, mora na comunidade Bom Retiro e precisa de um berço, conhecido como chiqueirinho, porém, não teve o pedido atendido ainda.

Há também o pedido da Deborah, de 17 anos, da Unidade de Acolhimento Feminino da Capital, que é um pouco diferente: ela pediu de presente neste Natal um padrinho que possa ajudá-la a conseguir um emprego, pois seu sonho é trabalhar para conquistar seu próprio sustento e recuperar a guarda da filha.

A entrega dos presentes pode ser feita até quinta-feira, 6 de dezembro, nos seguintes postos de arrecadação:

CAMPO GRANDE

TJMS – Secretaria de Comunicação (Marta 3314-1667)

Fórum – Núcleo de Informática (Erick 3317-3665)

Cijus – Portaria (Elenice 3317-8642)

TRE/MS – Assessoria de Políticas de Saúde (Viviane 3047-9105)

Nas cidades do interior, a entrega deve ser feita nos Fóruns para a assistente social da comarca.

Apoio – São parceiros do Pacijus nessa campanha de Natal o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), a Unisaúde, a Unimed, o Sindijus, o Cartório 5º Ofício, o Cartório 2º Ofício Registro de Imóveis, o Cartório 7º Ofício – Zonta, o Cartório 1º Ofício de Protesto, o Cartório 8º Ofício – Catizane, o Cartório Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição, Suporte Serviços de Segurança Ltda., Mécari Distribuidora, Amaporã Seguros, Absoluta Serviços Terceirizados Ltda, NatSafe Ltda., empresa H2L, VCP Perícias e o Moto Clube HOG.