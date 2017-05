Mais de 37 mil eleitores estão em situação irregular em Mato Grosso do Sul

Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas três últimas eleições (sendo cada turno considerado uma eleição) podem ter o título cancelado em breve pela Justiça Eleitoral.



Em um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgado nesta segunda-feira (8), após o prazo final para a regularização, mostra que 37.192 eleitores estão em situação irregular em Mato Grosso do Sul, sendo 12.129 na Capital.

Deurico/Capital News De acordo com o TSE, o cancelamento do título de eleitor será feita de forma automática



De acordo com o TSE, o cancelamento automático do título de eleitor ocorrerá de 17 a 19 de maio de 2017. A situação eleitoral pode ser consultada no site do TSE.



Com o título cancelado, o eleitor fica impedido de tirar passaporte e CPF; inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública; investir-se ou empossar-se neles; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, obter empréstimos em instituições bancárias públicas, entre outros impedimentos.



Eleitores com voto facultativo (analfabetos, eleitores de 16 a 18 anos incompletos e maiores de 70 anos) ou com deficiência previamente informada à Justiça Eleitoral não necessitam comparecer ao cartório para regularizar a sua situação.