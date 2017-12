Mais de 366 mil trabalhadores foram atendidos em 2017

Divulgação / Governo de MS A Funtrab também emite a Carteira de Trabalho Digital

No último ano, foram realizados mais de 366 mil atendimentos pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS). A Funtrab oferece serviços de emissão de Carteira de Trabalho, entrada ao benefício do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional e acesso ao microcrédito.

A Funtrab é um órgão público estadual, conveniada com o Ministério do Trabalho, e realiza os serviços dentro das políticas públicas do trabalho. Em Mato Grosso do Sul, são mantidas 31 agências públicas que empregos, que são as Casas do Trabalhador.

Em 2017 a Fundação encaminhou para o mercado de trabalho 60,2 mil trabalhadores para as vagas intermediadas nas 31 agências. Somente na Capital foram 20,9 mil encaminhamentos.

Outro serviço que a Funtrab oferece é a Carteira de Trabalho Digital. Neste ano, foram emitidas mais de 6,4 mil em Campo Grande. Desde que foi implantada, em 2015, já foram emitidas mais de 25,3 mil Carteiras de Trabalho em formato digital.

De acordo com a gerente de Atendimento da Fundação, Márcia Arguelho da Silva, a Carteira de Trabalho é entregue com sete dias, “o documento digital é um avanço, serve como documento oficial, e sua principal função é a de registrar a vida funcional do trabalhador, pois integra uma plataforma online, com todos os dados”, ressalta.