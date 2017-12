Mais de 18 mil candidatos farão concurso da Câmara

Tamanho do texto

Deurico Ramos / Arquivo Capital News As provas serão realizadas neste domingo (17), no período da manhã e da tarde

As provas do concurso público da Câmara Municipal de Campo Grande serão realizadas no domingo (17). Mais de 18 mil candidatos concorrerão a 70 vagas oferecidas pelo legislativo.

Para impedir qualquer tipo de fraude durante as etapas, a elaboração, impressão e aplicação das provas, será feita dentro de um dos maiores esquemas de segurança já montados no país. Serão mais de 1.500 pessoas envolvidas com a fiscalização, segurança e coordenação das provas.

A fiscalização é feita pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Ao Ensino e à Cultura (Fapec). Além de fiscais, coordenadores e uma empresa de segurança, a Polícia Civil, Militar e o Ministério Público também estarão presentes no dia da prova.

Entre os equipamentos eletrônicos de segurança, que serão utilizados no dia da prova, estão detectores de metais e detectores de pontos eletrônicos. Além disso, um acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel ) vai reduzir a emissão de sinais em torno das quatro universidades em que serão realizadas as provas em Campo Grande.

Provas

A prova escrita terá quatro modalidades de conteúdos: Língua Portuguesa, Conhecimento Específicos, Conhecimento Básico de Informática e Noções de Administração Pública. Ao todo, serão 40 questões, valendo 5 pontos cada uma. Os candidatos terão quatro horas para realizar a prova.

A prova para os cargos de nível superior, será de manhã, a partir das 8h. Já para os cargos de nível médio, a prova será a tarde, a partir das 14h.

É necessário chegar ao local meia hora antes, com documento de identidade com foto original e caneta esferográfica azul ou preta, com o corpo em plástico transparente.

Os locais de prova estão disponíveis no site da Fapec.