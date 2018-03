Mais 685 são convocados pela Prefeitura

PMCG Prefeitura convoca 685 candidatos aprovados em concurso público em 2016

Mais 685 candidatos nas áreas da Saúde e da Educação foram convocados pela Prefeitura de Campo Grande, nesta quinta-feira (22). O concurso público foi realizado em 2016.

Para a área de Saúde estão sendo convocados 137 agentes de combates às endemias e 157 agentes comunitários de saúde para atuarem em todas as áreas da Capital. Além destes estão sendo convocados dois auxiliares de saúde bucal, quatro fisioterapeutas, um odontólogo PSF, um odontólogo radiologista e oito psicólogos.

Já para a área de Educação, estão sendo chamados 257 professores para a educação infantil, 12 professores de arte, dez de educação física, sete de história, dois de geografia, nove de inglês, quatro de português, quatro de matemática e 59 para as séries iniciais do Ensino Fundamental.

Foram chamados ainda oito administradores e três técnicos previdenciários.

Os convocados têm até 5 dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para receberem orientação sobre o processo de nomeação. Será considerado desistente do concurso o candidato que não se apresentar no prazo estabelecido; não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; não apresentar a documentação comprobatória necessária e não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.