Maioria dos leitores do Capital News é contra a proibição do Uber em Campo Grande

Para 50.84% dos leitores do Capital News, são contra a proibição do Uber em Campo Grande. É o que revela a enquete do site, realizada na última semana.





O Uber é um aplicativo para pedir carros com motoristas, que funcionam de maneira similar ao táxi. Ele opera em Campo Grande desde o dia 29 de setembro de 2016, onde o usuário pede o táxi pelo aplicativo e paga a corrida direto por meio do cartão de crédito ou pagamento em dinheiro só está disponível em algumas cidades. O Uber ainda oferece oportunidade através de valores mais baratos e diversos códigos promocionais.



São a favor da proibição do Uber, apenas 49.16% dos leitores. Veja o resultado Aqui.