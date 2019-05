Maio Amarelo com Ação de sensibilização na Rua 14 DE JULHO

Divulgação/pmcg Agetran realiza ações no centro da cidade

No último dia do evento, a dupla Amarelinha e Vida, acompanhada de sua equipe, percorreu hoje de manhã as lojas da Rua 14 de Julho para sensibilizar clientes, lojistas e quem passava pela região, com relação ao Maio Amarelo, Movimento Internacional que visa envolver o poder público e a sociedade em geral na diminuição dos acidentes de trânsito.

O grupo da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) e Reviva Campo Grande, conversou com cada cidadão sobre a campanha “No trânsito, o sentido é a vida”, e a importância de voltar são e salvo para casa, respeitando as leis de trânsito, cuidando da segurança de todos, seja motorista, motociclista ou pedestre.

Além da abordagem, foram distribuídos brindes em alusão à campanha, como porta-moedas, squeezes e canetas. Os funcionários da obra de requalificação da Rua 14 de Julho também foram sensibilizados. A ação faz parte do Plano de Implementação do Programa de Educação Ambiental, previsto no Reviva Campo Grande.

De acordo com a coordenadora de educação para o trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, “A pressa hoje em Campo Grande é nosso principal fator de risco, a alta velocidade. As pessoas excedem a velocidade, quer atender o celular para tentar ganhar tempo, avanço em sinal vermelho, tudo isso é pressa. Então, vamos desacelerar, sair mais cedo de casa e lembrem-se: o maior cuida do menor no trânsito. Nosso propósito é que o campo-grandense consiga exercer plenamente toda a sua capacidade produtiva, afetiva e que possa viver por muitos e muitos anos”, conclui.