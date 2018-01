Lotofácil paga quase R$ 800 para cinco apostass e Mega promete dar R$ 4,5 mi

Tamanho do texto

Cinco apostadores ganharam a LotoFácil. O concurso 1608 foi realizado nesta sexta-feira (5) em Camboriú, Santa Catarina. Cada um receberá R$ 795.670,54

O números sorteados foram :

01 — 02 —- 03 — 05 —- 06 —- 09 —- 10 —- 14 —- 17 —- 18 —- 20 —- 21 —- 22 —- 23 —- 25

Mega-Sena

A Mega-Sena promete sortear R$ 4,5 milhões neste sábado (6), segundo as estimativas da Caixa. Federal. O prêmio está acumulado, porque na última edição do sorteio (Concurso 2.001), realizada na quarta-feira (3), nenhum apostador cravou os seis números do bilhete.

Houve 12 apostas ganhadoras da quina, faturando R$ 85.088,83 e outras 1.214 apostas acertaram quatro números do bilhete, levando R$ 1.201,53 para casa.

As dezenas sorteadas na quarta foram:

20 — 22 — 36 — 42 — 52 — 60.