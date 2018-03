Lojistas pedem mais seguranças, após arrombamentos no centro da Capital

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Projeto de videomonitoramento da CDL deve coibir ações de arrombamento na região

Após casos de arrombamento em algumas empresas situadas na rua Barão do Rio Branco, os lojistas da região procuraram a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG) em busca de apoio para que fosse feito o pedido de reforço no policiamento na área central da cidade. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da entidade, nesta quinta-feira (22).

O presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, fez contato com o comandante do Batalhão de Policiamento da Área Central, tenente-coronel Figueiredo, que prontamente enviou equipes para a região, com o objetivo de apurar os fatos e encontrar uma solução para o problema.

Segundo o comandante, divulgou a assessoria da CDL-CG, todos os esforços serão feitos para resolver a insegurança da região. As vítimas têm de fazer o registro do boletim de ocorrência em qualquer situação de violência, para que a polícia tenha ciência dos fatos e possa agir com mais assertividade, recomendou a autoridade policial.

Em parceria com o Conselho de Segurança da Área Central, a CDL-CG afirma, em nota, que vem desenvolvendo estratégias junto às autoridades policiais e à Prefeitura de Campo Grande, para resolver questões que afetam diretamente a segurança de lojistas e da população em geral. Entre as medidas, a entidade cita o atendimento prestado aos usuários de drogas e moradores de rua, da região da antiga Antiga Rodoviária, que geralmente são acusados de serem os responsáveis pelos furtos na região e também as tratativas políticas, que já estão bem avançadas rumo à revitalização do prédio e seu entorno.

A CD- CG também está implementando o projeto “CDL Cidadão Integrado”, para a disponibilização de tecnologias de videomonitoramento. Segundo a assessoria, sistemas adotados em cidades como Nova Iorque, nos Estados Unidos, e em São Paulo (SP). O Cidadão Integrado une forças com a iniciativa privada com os agentes de segurança, finaliza a CDL.