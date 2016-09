Locais das provas do concurso da Assembleia Legislativa são divulgados

A Assembleia Legislativa publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (14) o ) o Edital 5/2016 de Convocação para as Provas do I Concurso Público de Provas e Títulos para o Provimento de Cargos da Casa de Leis. Ao todo foram registradas 18 mil inscrições, sendo disponível apenas 80 vagas de Ensino Médio e Ensino Superior.



A prova será realizada às 8h30, com duração de quatro horas, no dia 25 de setembro, em Campo Grande para os candidatos que disputam aos cargos de agente de apoio legislativo, agente de polícia legislativo, assistente legislativo, auxiliar de enfermagem, programador visual, técnico de informática e tradutor de libras.



Já no período da tarde será aberto os portões a partir das 14h, também será o tempo de quatro horas para a realização da prova para a disputa de vagas nos cargos de analista em recursos humanos, arquiteto, assistente jurídico, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, consultor de processo legislativo, contador, economista, engenheiro civil, jornalista, médico, publicitário, redator e revisor de debates.



Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado. Antes de decorrida uma hora do início das provas não será permitida a saída do candidato do local, sob pena de eliminação do certame. Cada candidato deverá consultar os locais de prova no site www.concursosfcc.com.br.