Licitações para infraestrutura urbana são concluídos com investimentos de R$ 9,3 milhões

Divulgação/Assessoria As tomadas de preço dos 10 editais lançados acontecem nos dias 11, 12 e 26 de maio

Editais de licitação do pacote de emendas são concluídos com investimentos da ordem de R$ 9,3 milhões em pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. No Diário Oficial do Estado desta terça-feira (25) foram lançados os últimos 10 editais, que beneficiam sete municípios de Mato Grosso do Sul.



Conforme assessoria, com as licitações serão contempladas as ruas do Jardim Paraíso, em Naviraí; a Vila Bocajá, em Laguna Carapã; parte do bairro Universitário, em Dourados; Rua Antônio Campelo, Bernadino e Antônio Quelho, em Aquidauana; Rua Tereza Lemes de Oliveira, Avenida Antônio J. Coelho e arredores, em Nova Alvorada do Sul; ruas do Jardim Vitória, em Ivinhema e a Rua Guilhermina, no município de Paraíso das Águas.



Ao todo o Governo do Estado lançou 31 editais para obras de pavimentação e drenagem, os quais são resultados de emendas parlamentares de deputados federais e totalizam investimentos de R$ 26,5 milhões. As tomadas de preço dos 10 editais lançados acontecem nos dias 11, 12 e 26 de maio, na sede da Agesul, na Capital.