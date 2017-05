Licitação do Governo prevê investimento de R$ 1,9 milhão para construção de rotatória

Divulgação/Seinfra Investimento previsto é de R$ 1,9 milhão

Governo de Mato Grosso do Sul abriu licitação nesta terça-feira (2) para construção de uma rotatória na MS-395, no trecho que dá acesso à Vila Quebracho, em Anaurilândia sudeste do estado. Valor disponibilizado para obra será de R$ 1,9 milhão.



Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a tomada de preços está programada para acontecer no dia 2 de junho, na sede da Agesul, em Campo Grande. O edital completo está publicado na página 19 do Diário Oficial do Estado.



Rotatória a ser construída será localizada na altura do km 29 do município e tem por objetivo garantir mais segurança aos moradores da região. Na obra, serão utilizados recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).