Licenciamento de veículos com placas 7 e 8 vence nesta quarta-feira

Motoristas com veículos com placas que tenham final 7 e 8 tem até esta quarta-feira (31) para realizar o pagamento do licenciamento, que pode ser emitido pelo site do Detran-MS, em postos do Departamento ou nos bancos conveniados.





Divulgação Agência do Shopping Campo Grande estará aberta ao público até 20 horas

Segundo informações do Detran, este prazo não será mais prorrogado. O site do órgão é: www.detran.ms.gov.br, basta o proprietário emitir a guia e efetuar o pagamento.



A agência Suzana Lopes Sgobbi, localizada no Shopping Campo Grande, receberá o pagamento das guias até às 20h. A Agência Geraldo Garcia até às 17h devido à grande movimentação. Já nas Agências do Detran dos Fáceis, o pagamento pode ser realizado até as 15h nesta quarta.