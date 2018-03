LGBTs terão Conselho Estadual para criação de políticas públicas no Estado

Tamanho do texto

As pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, terão conselho estadual para a elaboração de planos e políticas públicas, atuando na defesa dos direitos da população LGBT de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (19), o governador Reinaldo Azambuja publicou um decreto que cria o Conselho Estadual reorganizando a criação do antigo Conselho Estadual da Diversidade Sexual, de 2011.

Divulgação/Governo de MS Conselho será comporto por 16 integrantes

Segundo a publicação, o conselho será composto por 16 integrantes titulares e igual número de suplentes, sendo oito indicados de órgãos do poder público estadual, e oito representantes da sociedade civil, que componham o movimento LGBT.

Os representantes do movimento serão indicados em assembleia geral pelo Fórum Estadual LGBT, formado por entidades do movimento pela diversidade sexual.

Para o secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, Mato Grosso do Sul sai na frente quando o assunto é Políticas Públicas Para Promoção LGBT: “Estamos muito bem representados nesta pauta onde se prevalecem os direitos de cada um, a igualdade de gênero e o respeito por todos. A cada passo como esse conseguimos de maneira articulada combater e repudiar a violência praticada contra a comunidade LGBT”, destacou.