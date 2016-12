Leitores lembram voto, mas não acompanham trabalho do deputado

Tamanho do texto

Enquete realizada pelo site Capital News revela que 84,88% dos leitores do site lembram em que votaram para deputado nas eleições de 2014, mas menos da metade (48,84%) acompanha o trabalho do parlamentar.

Não lembram em quem votaram para deputado 6,98% dos entrevistados e não votaram 8,14% dos nossos leitores que responderam à enquete semanal.

O resultado da enquete também revela que entre os eleitores que acompanham o trabalho do deputado eleito, a maior parte está decepcionada com a atuação do representante na Assembleia Legislativa.

Enquanto 8,14% responderam que lembram e estão safisfeitos com a atuação parlamentar, 18,60% lembram mas estão decepcionados.

