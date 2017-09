Largada da Corrida de Rua do Detran será às 8h na Praça do Rádio

Tamanho do texto

Detran-MS Ao todo, 1500 atletas fizeram a inscrição para os percursos de 5 Km e 10Km

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) realiza hoje a Corrida de Rua alusiva a Semana Nacional de Trânsito 2017, com largada às 8h na Praça do Rádio.

Por este motivo o Detran-MS informa que a avenida Afonso Pena terá interdição total, do Círculo Militar até o Shopping Campo Grande, com previsão para ser liberada às 10h.

O evento faz parte da Semana Nacional de Trânsito de 2017, que tem como tema “#Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito”, e por finalidade conscientizar a sociedade sobre sua responsabilidade no trânsito, valorizando atitudes que estimulem a segurança viária, focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

Ao todo, 1500 atletas fizeram a inscrição para os percursos de 5 Km e 10Km.