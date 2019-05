Justiça suspende processo de venda de ativos da Petrobras - Ansa e UFN-III

Tamanho do texto

Divulgação Estatal divulgou nota sobre intimação

Nesta quinta-feira (30), a Justiça Federal no Rio de Janeiro concedeu liminar, em ação popular, determinando a suspensão do processo de venda de 100% da participação acionária da Petrobras na Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa), no Paraná, e de sua Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III), em Três Lagoas.

Segundo a Agência Brasil, a estatal divulgou nota onde afirmou que foi intimada da decisão e tomará as medidas cabíveis em favor de seus interesses e dos seus investidores.

Para a estatal, o programa de desinvestimentos é importante para a redução do seu nível de endividamento. “A companhia reforça a importância dos desinvestimentos através da gestão de portfólio para a redução do seu nível de endividamento e geração de valor, em linha com seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023 e Plano de Resiliência”.