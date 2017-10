Justiça Eleitoral monta posto para atendimentos diários

Divulgação/Dourados News O posto não terá opção de agendamento

A partir da segunda-feira (09), a Justiça Eleitoral começará a atender no seu mais novo posto de atendimento, que está sendo montado na Fundação de Cultura, região central de Campo Grande.



Dentre os locais de atendimento funcionando na Capital, este é o que possuirá maior capacidade operacional. Serão 50 guichês trabalhando, ininterruptamente, durante todo o dia, podendo atender até 1800 eleitores diariamente. Nos sábados também haverá atendimento, porém, em horário reduzido.



O posto não terá opção de agendamento. Os atendimentos serão mediante distribuição de senha e por ordem de chegada.



É importante ressaltar o esforço que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vem fazendo para deixar o atendimento mais próximo do eleitor campo-grandense, de forma que ele consiga realizar seu cadastramento biométrico dentro do prazo estipulado e não perca o Título de Eleitor.



A Fundação de Cultura fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro. O atendimento de segunda a sexta será das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 14h.