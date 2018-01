Justiça Eleitoral leva biometria para a sede do Sebrae em Campo Grande

Divulgação O Sebrae fica na Av. Mato Grosso, 1661 – Centro

A Justiça Eleitoral realizará - por ordem de chegada - atendimentos para cadastramento biométrico na sede do Sebrae, que fica na Av. Mato Grosso, 1661 – Centro. O cadastramento começa a partir desta terça-feira (9), das 8h às 17h (sem intervalo para almoço). Para realizar o procedimento, o eleitor deve levar documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez devem também apresentar a carteira de reservista.

“Em média, o tempo mínimo para fazer o cadastramento é de 15 minutos”, informa o atendente Greison Dimas, representante do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS). Ele alerta que o cidadão que não fizer o cadastramento biométrico terá o título de eleitor cancelado; e assim permanecerá até que procure a Justiça Eleitoral para regularizar a situação.

“A principal vantagem do sistema biométrico é a segurança, além da atualização do cadastro. Com ele, pode-se evitar, por exemplo, que um eleitor vote no lugar de outro. Lembrando que o prazo para a fazer biometria vai até 18 de março de 2018 aqui no estado”, explica.

Mais informações encontram-se no site do Tribunal Regional Eleitoral ou ligar no telefone 2107-7000.