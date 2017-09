Justiça Eleitoral atenderá por agendamento

Deurico/Capital News O eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado

A partir de amanhã (27), os postos de atendimento da Justiça Eleitoral localizados nos Fáceis General Osório, Aero Rancho e Guaicurus passarão a funcionar somente por meio de agendamento.



A medida visa trazer mais conforto ao eleitor, tendo em vista que este poderá agendar o atendimento em dia e hora de maior comodidade, sem enfrentar filas e transtornos.



O CIJUS e a Central de Atendimento ao Eleitor também têm a possibilidade de agendamento, mas o atendimento poderá ser realizado sem marcação prévia por parte do eleitor.

Para agendar, basta clicar no link: http://apps.tre-ms.jus.br/AgendaBiometria/publico/index.jsp



Confira os locais e horários de atendimento:



• CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 - Parque dos Poderes.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 17h



• CIJUS (CENTRO INTEGRADO DE JUSTIÇA)

Atendimento diário limitado a 200 eleitores

Rua 26 de Agosto, esquina com Calógeras.

Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h



• POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - FÁCIL GUAICURUS

Atendimento diário limitado a 150 eleitores

Av. Gury Marques, 5111 - Bairro Universitário (frente ao terminal Guaicurus).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h



• POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - FÁCIL GENERAL OSÓRIO

Atendimento diário limitado a 100 eleitores

Rua Santo Ângelo, 51 - Bairro Coronel Antonino (frente ao terminal General Osório).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h



• POSTO DE ATENDIMENTO ELEITORAL - FÁCIL AERO RANCHO

Atendimento diário limitado a 150 eleitores

Av. Marechal Deodoro, 2603 - Bairro Aero Rancho (frente ao terminal Aero Rancho).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 14h



