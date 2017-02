Justiça condena acusados de torturar criança em ritual de magia negra

Tamanho do texto

Divulgação/Conselho Tutelar Objetos encontrados em casa de acusados indicam que menino foi submetido à ritual de magia negra

Em Campo Grande, a Justiça condenou três pessoas pelos crimes de tortura, associação para o crime e fornecimento de bebida alcoólica a menino de quatro anos de idade que foi submetido a maus tratos e participação em rituais de magia negra.



Os tios e o primo da criança foram condenados por sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Campo Grande. A.P. foi condenado a 17 anos e 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa em regime fechado; C.V. da C. foi condenada a 18 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa; G. da S.O. foi condenado a 15 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, também em regime fechado.



A decisão judicial também determinou que os réus permaneçam presos, ou seja, sem poder recorrer da sentença em liberdade. Eles também foram condenados a pagar R$ 10 mil cada um pela reparação dos danos causados à criança.



A Justiça entendeu que os acusados praticaram o crime de tortura, “eis que durante os rituais de magia negra, havia divisão de tarefas entre os acusados, ocasião em que a vítima era submetida a sacrifício, mediante agressões diversas e repetidas em um período superior a dois meses”, conforme trecho da decisão.



Há 10 dias, o Tribunal de Justiça de Mato Gross do Sul divulgou que a liberdade provisória dada a avó da criança foi cassada. Em agosto do ano passado, decisão da 7ª Vara Criminal de Campo Grande mandou soltar a acusada.

Sofrimento

Conforme a denúncia, a guarda do menino estava com os tios, sendo que o primo morava na residência e também submetia a vítima a intenso sofrimento físico e mental. A avó da criança também participava das torturas.



Eles amarravam a criança e a deixavam sem comer, davam tapas, socos, golpes com cabo de vassoura, até arrancaram a unha dos pés dela. Também foi constatado que o menino recebia “banho” de água fervente e teve queimaduras com charutos e produto químico como forma de castigo e também para oferecê-lo como sacrifício para rituais de magia negra, por adoração a determinado deus.



A criança deu entrada na Santa Casa de Campo Grande no dia 23 de fevereiro, com queimaduras no rosto, hematomas variados especialmente na região lombar, fratura em um dos braços, ferimentos nos olhos e saco escrotal. Ainda, uma das orelhas estava deformada e algumas unhas dos pés teriam sido extraídas.