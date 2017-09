Justiça autoriza registro de criança em nome de duas mães

Deurico/Arquivo Capital News Mães vão constar juntas na certidão de nascimento do filho

Um jovem morador de Paranaíba ganhou o direito de ter registrado em sua certidão de nascimento o nome de suas duas mães. A sentença foi proferida pela juíza Nária Cassiana Silva Barros, da 1ª Vara Cível do município.

De acordo com as informações divulgadas nesta sexta-feira (29), pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), as mães do menor A.S.P. têm uma união estável desde novembro de 2013.



As autoras pediram a retificação do registro de nascimento do jovem, para que passasse a constar o nome de S.M.S., também como sua genitora, além da mãe biológica, reconhecendo-se assim a maternidade socioafetiva.



Ao analisar os autos, a magistrada ressaltou que “a filiação socioafetiva é matéria pacificada no âmbito da jurisprudência brasileira, de modo que, comprovados nos autos, a convivência e a vontade declarada entre o menor e o pretendente à filiação, não há razão para não formalizar a situação de fato”.



Ainda conforme a sentença, a juíza destacou que o STF reconheceu as uniões homoafetivas como uma das possibilidades de construção familiar, o que assegura aos casais homossexuais os mesmos direitos e deveres dos companheiros das uniões estáveis.