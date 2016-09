Junior Achievement realiza Feira de Miniempresas

Divulgação/Assessoria Feira termina no domingo (11)

A 14ª edição da Feira de Miniempresas, promovida pela Junior Achievement de de Mato Grosso do Sul, e que reúne 180 estudantes de 10 estabelecimentos de ensino do município. O evento segue até o próximo domingo (11), no Shopping Norte Sul Plaza.



De acordo com a assessoria, durante a abertura do evento, o presidente da Junior Achievement de Mato Grosso do Sul, Julião Gaúna, destacou que a Feira proporciona a estudantes experiência prática na organização de empresas com a ajuda de profissionais voluntários de empresas parceiras.



“A Feira de Miniempresas busca disponibilizar um espaço para que os jovens possam vivenciar o mercado, apresentar estratégias de negócio e comercializar as próprias produções para o público em geral. Começamos com poucos estudantes e hoje já qualificamos 35 mil alunos por meio da miniempresa, que é o nosso carro-chefe”, garantiu Julião Gaúna.



As dez escolas que estão participando da feira são distribuídas em grupos que desenvolveram projetos que foram colocados à venda no Shopping Norte Sul Plaza.



O produto do estudante José Vítor da Rocha, aluno da 2ª série do Ension Médio da Escola Estadual Hércules Maymone, é um abajur feito com garrafas pets e colheres de plástico. “O abajur branco sai por R$ 20,00 e o colorido custa R$ 25,00. Esperamos conseguir vender pelo menos 60 unidades”, declarou.