Jucems Digital oferece capacitação em quatro municípios

Governo de MS São 200 vagas distribuídas entre os quatro municípios

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) vai realizar na próxima semana mais uma etapa de capacitação do sistema Jucems Digital para contadores de Maracaju, Jardim, Aquidauana e Corumbá.

São 200 vagas distribuídas entre os quatro municípios. As inscrições podem ser feitas momentos antes do início de cada curso. Desde a implantação da Jucems Digital em fevereiro, contadores e empresários estão sendo capacitados em todo o Estado para facilitar o acesso ao sistema.

O presidente da Jucems, Augusto César, explica que durante seis meses o sistema digital vai funcionar juntamente com o antigo. A meta é capacitar o maior número de contadores e empresários neste tempo. A realização dos cursos conta com a parceria do Sebrae e do Conselho Regional de Contabilidade de MS (CRC/MS).

Corumbá: o curso acontece na unidade do Sebrae, localizada na avenida Rio Branco, 1180, universitário, no dia 19 de março, às 19h.

Aquidauana: a capacitação será na Associação Comercial e Empresarial, na rua Estevão Alves Corrêa, 195, Centro, no dia 20 de março, às 14h.

Jardim: o curso será realizado na Associação Empresarial localizada na avenida Coronel Stuck, 212, Vila Angélica, no dia 21 de março, às 8h.

Maracaju: a capacitação acontece na Associação Empresarial, localizada na rua Rui Barbosa, 40, Vila do Prata, no dia 21 de março, às 14h.

A presidente do CRC/MS, Iara Sônia Marchioretto, explica que há grande interesse dos contadores nos cursos de capacitação. “Por ser totalmente online o sistema é simples e rápido”, afirma.

Na primeira semana de abril, mais cinco municípios também receberão treinamento da Jucems Digital: Três Lagoas, Paranaíba, Cassilândia, Chapadão e Costa Rica. Os horários e locais ainda serão definidos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3316-4426.