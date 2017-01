Jovens têm corpo queimado durante fabricação de sabão de álcool

Nova News As mulheres fabricavam o produto quando uma aconteceu uma inflamação

Duas mulheres, de 28 e 18 anos, ficaram gravemente feridas em um incêndio durante fabricação de sabão de álcool. O caso aconteceu na quarta-feira (4), em uma fazenda localizada em Nova Andradina.



De acordo com informações do site Nova News, as mulheres fabricavam o produto quando uma aconteceu uma inflamação e provocou queimaduras de primeiro e segundo grau.



A explosão se espalhou pelo interior da casa e atingiu dois cômodos totalmente queimados. A jovem, de 18 anos, teve 70% do corpo queimado. Já a mulher, de 28 anos, sofreu queimaduras em 80% do corpo e foi transferida para Campo Grande.