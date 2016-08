Jovens espíritas realizam encontro em Dourados

Tamanho do texto

A 13ª edição da Confraternização da Juventude da União Regional Espírita (Conjure) acontece em Dourados. O evento será no Colégio Total, localizado na rua João Rosa Góes, em frente a Unidade I da UFGD, às 8h.



De acordo com informações do Dourados News, são esperados mais de 100 jovens espíritas com idade entre 12 e 21 anos de Dourados e região.



O tema é "Amai-vos", onde serão abordados a família, amor ao próximo, a si mesmo e sociedade. Os jovens terão ainda a oportunidade de oficinas voltadas para assuntos gerais, como libras, oficina literária, teatro, música e jogos cooperativos.