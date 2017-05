Jovem morre após queda de motocicleta no bairro Parati

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após acidente com uma motocicleta na noite de domingo (7). Caso aconteceu na rua João Hernandes, no bairro Parati, em Campo Grande.



Segundo boletim de ocorrência, não foi possível identificar quem estava conduzindo a moto e, como não havia sinais de outro veículo estar envolvido no acidente, tudo indica que a queda tenha sido motivada depois de a motocicleta ter batido no meio-fio.



Carly Larson Tomicha da Silva, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já Elizandra da Silva Resende, de 21 anos, foi socorrida e encaminhada para Santa Casa da Capital.



Peritos estiveram no local coletando indícios das possíveis causas do acidente. No local foi encontrado o aparelho celular de Elizandra, que foi entregue a sua mãe. Caso está investigado e foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.