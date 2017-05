Jovem espancada pelo namorado no réveillon receberá R$ 10 mil em indenização

Victor Chileno/Arquivo DiarioDigital.com.br Autor da agressão Matheus Georges Zadra Tannous apresentou depoimentos contraditórios perante a justiça

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou recurso a Matheus Georges Zadra Tannous e manteve a decisão que o condenou a três anos, três meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal grave contra a ex-namorada Giovanna Nantes Tressi Oliveira.



Em seu depoimento perante a justiça o acusado negou a as agressões e apresentou versões contraditórias, dizendo que ora a vítima feriu-se ao cair do sofá, depois que disse que a namorada havia se machucado no banheiro, depois apresentou versão dizendo que Giovanna escorregou de seus braços.



Segundo o relator do caso, Des. Carlos Eduardo Contar, “a pena-base imposta não merece reparo devido às circunstâncias, tendo em vista a situação da vítima, que passou mal na data dos fatos, devido à ingestão de bebida alcóolica, o que a colocou em situação de vulnerável, impedindo sua capacidade de defesa”.

Reprodução do Facebook Giovanna teve o rosto quebrado em dois lugares



O processo correu em segredo de justiça.



Relembre o caso

Na madrugada de 1º de janeiro de 2014, Matheus Georges aplicou uma “gravata” na então namorada, Giovanna Nantes e prosseguiu com as agressões, quebrando o rosto da vítima em dois lugares. Giovanna teve perda de consciência no momento do delito e perda parcial de sua memória posterior.