Jovem de 21 anos morre afogado em cachoeira no morro do Ernesto

Fato ocorreu na conhecida Cachoeira da Escada, no Morro do Ernesto

Luan Odair Hioshinori Higa Belentani, 21 anos, morreu afogado na Cachoeira da Escada, no Morro do Ernesto, na saída para Rochedo, em Campo Grande. O afogamento ocorreu durante a tarde desta quarta-feira (14) e o corpo foi encontrado já à noite.

Segundo registro policial, Luan foi até o morro com a esposa, que está grávida de dois meses, porque queria aliviar a surpresa de uma demissão que ocorreu no mesmo dia. A mulher dele não queria, mas foi convencida a descer até uma cachoeira para tomar banho. No local, havia outro casal e em determinado momento Lucas começou a se afogar.

A garota que estava com o jovem e o casal tentaram ajudá-lo a sair da água, mas não conseguiram. Lucas sumiu e o corpo foi encontrado por bombeiros já no começo da noite em local a cinco metros de profundidade.

Inquérito policial foi aberto na Polícia Civil para investigar o caso.