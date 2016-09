Jiboia é captura por agentes do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros

Divulgação/Diário Online O animal foi solto próximo ao rio Paraguai

Uma equipe do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros foi acionado neste domingo (26) para atender uma ocorrência na Avenida Rio Branco, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Corumbá.



De acordo com o site Diário Online a ocorrência se tratava da captura de uma jiboia de aproximadamente 1 metro que estava atravessando a via. Os agentes chegaram ao local e precisaram interditar o trânsito até a finalização do trabalho de captura.



Após a captura, o animal foi solto em local próximo ao rio Paraguai.