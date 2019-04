Já são sete casos confirmados do H1N1 em Três Lagoas em menos de 10 dias

Juliana Brum/Capital News A População esta alerta com a rapidez do vírus

A gripe H1N1 vem aumentando o numero de casos da doença, já chega a 7 casos confirmados sendo um óbito em Três Lagoas.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio do Setor de Vigilância Epidemiológica da Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, informou no ultimo sábado (27), a incidência de mais cinco casos confirmados por Gripe Influenza A, tipo H1N1, totalizando 6 casos em tratamento, alem do primeiro óbito ocorrido na ultima semana.



São três adultos e duas crianças (uma menina de 12 anos e um menino de 10) foram diagnosticados com a doença. Nos casos adultos dois são do sexo masculino (48 e 81 anos) e um feminino (37). Todos encontram-se em tratamento e recuperação.



O setor de Vigilância Epidemiológica investiga os casos suspeitos e realiza o monitoramento.



O DIA D da vacinação acontece no próximo sábado 5 de maio em todo o MS.