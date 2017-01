IPVA com desconto à vista vence em vinte dias

Divulgação/Notícias MS Pagamento à vista garante desconto de 15%

Motoristas e condutores de Mato Grosso do Sul têm só mais 20 dias para aproveitar o desconto de 15% no valor total do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para pagamentos à vista. O prazo encerra no dia 31 de janeiro.



De acordo com assessoria de comunicação do Governo do Estado, a frota atual do estado conta com 961.368 veículos, e a expectativa de arrecadação para este ano é de R$ 560 milhões. O secretário de fazenda, Márcio Monteiro, explica que a destinação do dinheiro pago pelos contribuintes não se restringe apenas para manutenção de ruas e estradas.



“O recolhimento do IPVA é anual e o valor arrecadado é dividido entre Estado e municípios onde os veículos são licenciados, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A arrecadação é distribuída 50% para o Estado e 50% ao município onde o veículo é licenciado. O dinheiro vai para uma conta única e atende às necessidades da população em saúde, educação, infraestrutura e outros, de acordo com o estabelecido no orçamento anual, no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias”, destaca Monteiro.



Parcelamento

Para o condutor que deseja parcelar o débito, o valor será divido em cinco vezes, sendo que a primeira parcela também vence no último dia de janeiro. Já a segunda parcela pode ser paga até dia 24 de fevereiro, enquanto a terceira vence no dia 31 de março, a quarta no dia 28 de abril, e a quinta e última parcela no dia 31 de maio.