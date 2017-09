Instituto oferece exames clínicos gratuitos a caminhoneiros

CCR Rodonorte A ação faz parte do programa Estrada para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR e pela CCR MSVia em parceria com a ANTT

Caminhoneiros que trafegarem pela BR-163 na altura de Campo Grande, nesta quinta-feira (21/09), poderão realizar check up para saber como anda a saúde, gratuitamente.



A ação faz parte do programa Estrada para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR e pela CCR MSVia em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e patrocinado pela Mercedes-Benz.



O evento acontece das 15h às 21h no pátio de estacionamento do Posto Caravágio, localizado no km 478 da rodovia. Os participantes poderão realizar testes de colesterol, triglicérides, glicemia, acuidade visual e auditiva, além de aferição de pressão arterial e medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), além de corte de cabelos.



Durante a ação também serão distribuídos folhetos educativos da Semana Nacional de Trânsito, com o objetivo de promover a conscientização ao volante.



A edição de setembro do Estrada para a Saúde do Instituto CCR da CCR MSVia tem como parceiros, o Posto Caravágio, a J. Custódio (corte de cabelos) e da Escola Padrão (serviços de enfermagem).