Instituto Mirim de Campo Grande tem posse de nova diretoria

Divulgação/Assessoria Vice-prefeita Adriane Lopes e Primeira-dama e Presidente de honra do FAC, Tatiana Trad, participaram da cerimônia de posse da diretoria do IMCG e equipe

Adriane Lopes, vice-prefeita da Capital, participou da cerimônia de posse da nova diretoria do Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG) e parabenizou a nova diretoria ressaltando a missão da nova gestão como sendo importante junto aos adolescentes. “Vamos trabalhar na qualificação dos menores para que eles façam a diferença no mercado de trabalho e que no futuro ocupem funções importes nas grandes empresas de nossa Capital”, disse Adriane.



A recém empossada presidente Mairy Batista de Souza do IMCG trabalha há muitos anos com jovens e adolescentes e aceitou mais este desafio de estar a frente da instituição. “O IMCG é um espaço de oportunidade para os jovens. Vamos gerenciar com perspectiva de criar novas oportunidades de trabalho. Agradeço a presença de todos, tanto das instituições governamentais, como as não governamentais. Vamos trabalhar juntos, para esta instituição que está de braços abertos para todos”, pontuou presidente.



A primeira-dama Tatiana Trad destacou a atenção da diretoria anterior. “Nós fomos bem recebidos pela equipe que ocupava a gestão anterior. Esta nova diretoria tem nosso apoio no que for preciso para viabilizar ações que possam melhorar o aprendizado dos adolescentes e jovens do IMCG, que atuam no mercado de trabalho de Campo Grande. Agradeço a presença de todos neste evento e me coloco à disposição do Instituto Mirim”, declarou.



Composição da nova diretoria do IMCG, que tomou posse durante a assembleia ordinária, desta terça-feira, 7 de fevereiro, no auditório da unidade centro: Presidente: Mairy Batista de Souza; Diretora-executiva: Sonia Marcia de Lira Ramos; Conselho Deliberativo: Gilberto Kodjaoglanian di Giorgio, Theodossi Kalache Neto e Erotildes Martins Rodrigues de Oliveira; Conselho Fiscal: Soraya Fadul Gonçalves, Ilana Cristina Miltos e Jucelma Fernandes Rocha