Instituto Federal abre seleção para professoes em MS com salário de até R$ 5,8 mil

Deurico/Capital News Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande

Processo seletivo simplificado para o cargo de professor substituto no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferece seis vagas em diversas áreas para os campi Corumbá, Coxi, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.



Os interessados podem se inscrever até 11 de dezembro, pela Página do Candidato, da Central de Seleção do IFMS. O endereço é http://www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A taxa é de R$ 30,00 e deve ser paga até o dia 12.



A remuneração varia de R$ 3.426,78 (graduação) a R$ 5.884,30 (doutorado), com carga horária de trabalho de 40 horas semanais.



SELEÇÃO

A prova escrita e de títulos estão agendadas para o dia 17 de dezembro, a partir das 8h30, nos respectivos municípios.



O conteúdo programático e a pontuação dos títulos estão especificados no edital e o resultado preliminar deverá ser divulgado no dia 19.