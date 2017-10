Instituto Embelleze arrecada cabelo para perucas e faz workshops especiais

No mês de prevenção e combate ao câncer de mama, o conhecido Outubro Rosa, o Instituto Embelleze realiza duas ações especiais. "Queremos despertar a solidariedade das pessoas para ajudar outras mulheres na busca de autoestima e conforto", explica a analista de produtos do Instituto Embelleze, Bruna Peresin.

Ações

As unidades oferecerão, durante todo o mês, cortes gratuitos para mulheres que tenham interesse em doar seu cabelo para instituições que trabalham no desenvolvimento e produção de perucas para pacientes com câncer. "Embora façamos essa arrecadação o ano todo, queremos estimular a participação especial neste mês por causa do outubro rosa", destaca Bruna.

Outra ação desenvolvida é a realização de workshops especiais sobre como trabalhar com lenços na produção de looks e aulas de auto maquiagem que ajudem a valorizar a mulher, reduzindo a aparência de cansaço e outros sinais deixados pelo tratamento do tumor. "É um trabalho muito importante, focado na melhoria da autoestima dessas mulheres", conclui a analista de produtos do Instituto Embelleze.

Pessoas interessadas deverão entrar em contato com a unidade do Instituto Embelleze de sua região para verificar dias e horários disponíveis, e se está participando da ação. Os endereços e telefones podem ser pesquisados em www.institutoembelleze.com