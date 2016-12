Instituto de Desenvolvimento Evangélico sofre mais uma vez com a chuva na Capital

Divulgação Projeto aguarda solução da Seinthra para os danos causados desde as chuvas de Outubro

Chuva de ontem causou novamente transtorno a sede do Instituto de Desenvolvimento Evangélico (IDE), que atende 2 mil crianças, jovens e adultos, das comunidades e da região do Portal Caiobá.



Trinta e sete dias depois da primeira chuva que causou grandes estragos e teve um ofício encaminhado pelo Diretor Executivo Eneias Andrade Barbosa, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seinthra), o projeto é mais uma vez atingido, com alagamento e lixos trazidos pela enchente da região.



Segundo informações do Diretor Presidente, “Toda vez que chove, o alagamento é inevitável, e as reclamações e encaminhamentos de ofícios a Seinthra já ocorrem há aproximadamente dois anos”.



O Projeto anunciou fechamento para limpeza e reformas do prédio, retornando o atendimento a partir de janeiro.

Em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a única informação obtida até o momento é de que a solução está no calendário da Seithra, porém, ainda não tem data definida para acontecer.



O Instituto recebe doações para realizar os trabalhos, a sede fica localizada na Rua Pilares, 251, bairro Portal Caiobá, contatos podem ser feitos diretamente com o Instituto pelos telefones: 9.980-3596 ou 9.9141-4509