Instituído Dia do Policial Militar Feminino em MS no dia 1º de setembro

As policiais militares que prestam serviços em Mato Grosso do Sul estão sendo homenageadas pela Lei n° 5.070, de 29 de setembro deste ano, que foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (2). Pela nova norma, o Dia do Policial Militar Feminino no Estado será celebrado anualmente em 1º de setembro.



A nova data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010. “O objetivo do projeto é conferir merecida homenagem a estas valorosas mulheres que, por meio de sua atuação profissional, trazem maior sensibilidade ao exercício policial, proporcionando novas visões à instituição e fortalecendo toda a sociedade”, disse o presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), quando apresentou o projeto de lei.



O quadro de militares ativos no Estado é de 5,9 mil homens e mulheres, o que representa média de um para cada 459 habitantes, considerando que vivem em Mato Grosso do Sul 2,7 milhões de pessoas, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).