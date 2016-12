INSS quer permitir pedido de aposentadoria pela internet

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) quer liberar que as pessoas façam pedidos de aposentadoria pela internet. Em alguns casos podem receber o benefício sem ter que ir até a uma agência.



De acordo com Folha, o presidente do INSS, Leonardo Gadelha, informou que será implementado um projeto piloto no início do ano e a intenção é que, até o fim de 2017, se responder como esperado, o serviço seja oferecido a todos os segurados. "A gente almeja fechar o ano de 2017 com esse serviço disponível ao cidadão", afirmou.



O órgão terá de acompanhar os resultados nas localidades em que o sistema for implementado como teste. O piloto começará por Mossoró, no Rio Grande do Norte, e só depois será expandido para outras localidades.

Nos casos em que a documentação estiver em dia, é possível que o segurado peça a aposentadoria e conclua o processo sem ter de pisar em uma agência do INSS, segundo o diretor de benefícios do órgão, Robinson Nemeth.