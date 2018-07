Inscrições para pesquisadores de MS estudarem na Itália encerram na próxima semana

Tamanho do texto

As inscrições para mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos de instituições de pesquisa de Mato Grosso do Sul estudarem em universidades italianas, na modalidade “sanduíche”, encerram na próxima semana. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 31 de julho.

A “Mobility Confap Italy Call” é idealizada pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). Entretanto, cabe a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect) determinar as diretrizes locais para o processo de seleção dos candidatos.

O edital da Fundect foi publicado na última terça-feira (24), no Diário Oficial do Estado (DOE).