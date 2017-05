Inscrições para o ENEM terminam nesta sexta-feira

Encerra nesta sexta-feira (19) o prazo para inscrições no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro.

Deurico/Capital News Em 2016, foram 9,2 milhões de inscritos no exame



Dados divulgados na última terça-feira (16), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aponta que quase 4 milhões de participantes já foram inscritos.



Para se inscrever os candidatos devem site (www.enem.inep.gov.br/participante) até 23h59 da próxima sexta-feira, dia 19 de maio. A taxa de inscrição para o ENEM 2017 subiu para R$ 82 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio.



Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição alunos do terceiro ano do ensino médio em escola pública; candidatos inscritos no CadÚnico e candidatos de famílias de baixa renda. Em 2016, foram 9,2 milhões de inscritos.



O resultado das provas poderá ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).