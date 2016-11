Inscrição para o processo seletivo para contratação do Senar vai até o próximo domingo

Divulgação Edital 006/2016 é composto por três etapas; análise curricular, prova escrita e entrevista

Edital referente a processo para preenchimento de 22 cargos, sendo 6 para admissão imediata e 16 para preenchimento de cadastro reserva, foi divulgada pelo Senar/MS na segunda-feira (21) e vai até o próximo domingo (27).



A inscrição é feita através do site www.senar.org.br/processo-seletivo, o processo conforme o edital 000/2016 é composto por três etapas; análise curricular, prova escrita e entrevista.



As vagas oferecidas para contratação imediata são: Analista Educacional (1), Supervisor Regional (1), Analista técnico (1), Assistente de Projetos e Planejamento (1), Assistente Administrativo Educacional II (1) e Analista Contábil (1).



Já as para o cadastro reserva contemplam os seguintes cargos: Motorista, Assistente de Almoxarifado, Analista de Arrecadação, Assistente Administrativo Educacional, Analista Educacional, Analista Técnico, Assistente de Projetos e Planejamento, Assistente de Comunicação, Analista de Comunicação e Assistente e Analista de TI.



Das 22 vagas 21 são para a Capital e 1 é para a cidade de Três lagoas, os salários variam entre R$ 1.681,00 e R$ 6.960,00, com carga horária de 40 horas semanais.