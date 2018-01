Inmet emite alerta para 22 municípios do Estado

Tamanho do texto

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso de alerta para 22 município do interior de Mato Grosso do Sul, em virtude do acumulado de chuva dos últimos dias.

O sinal amarelo começou às 11h de hoje e segue até às 9h de quinta-feira (11). Nos municípios estão previstas chuvas que podem chegar até 50 milímetros, mas risco de alagamentos e deslizamentos é baixo.

O alerta do Inmet vale para os municípios de Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Amambai. Dos municípios, pelo menos quatro já decretaram situação de emergência.

Instruções:

evite enfrentar o mau tempo;

observe alteração nas encostas;

evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);

Para Campo Grande a previsão também é demais chuva. O dia deve amanhecer nublado nesta quinta-feira (11), e estão pancadas de chuva para a tarde e a noite. As trovoadas devem se concentrar no período vespertino. As temperaturas devem variar entre 21°C e 28°C na Capital