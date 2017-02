Indústrias não começaram obras em lotes doados pela prefeitura e podem perder área

Com balanço realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), 31 lotes já estão disponíveis para doação, com áreas de 165 mil metros quadrados.



Das 46 empresas, uma delas perdeu parte do lote recebido, anteriormente, terreno tinha 800 mil metros, e hoje tem 300 mil metros. A retomada deu-se pelo entendimento de não haver a necessidade de uma área extensa para o armazenamento de grãos.



Além do Pólo Industrial Oeste, outro local que também irá passar por um pente-fino é o Pólo Industrial Sul, onde existem 20 lotes, sendo 9 deles já doados para a iniciativa privada.