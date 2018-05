Indústria concede comenda ao chefe do Executivo por contribuição ao desenvolvimento do setor

Divulgação/Assessoria ...

O governador Reinaldo Azambuja recebe nesta quinta-feira (24) o Gran Colar da Ordem do Mérito Industrial de Mato Grosso do Sul, comenda concedida anualmente pela Federação das Indústrias do Estado (Fiems) a apenas uma personalidade que tenha contribuído para o desenvolvimento do setor industrial. A entrega faz parte do programa do Maio – Mês da Indústria 2018. A solenidade será às 20h no edifício Casa da Indústria, na avenida Afonso Pena, 1.206 - bairro Amambaí.

“Durante anos passamos por turbulências envolvendo a questão dos incentivos fiscais e o governo do Reinaldo Azambuja permitiu que as indústrias de Mato Grosso do Sul saíssem de uma situação difícil, que era a repactuação, e também prorrogou os incentivos até 2032. Entendemos que foi uma ação importante para o desenvolvimento do setor industrial e, por isso, vamos homenagear o governador”, afirma o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Segundo ele, a escolha do nome de Reinaldo Azambuja para receber a mais alta comenda concedida pela Fiems foi aprovada por toda a diretoria, em reconhecimento à parceria que tem resultado em grandes avanços, e principalmente pelas ações de fortalecimento da matriz industrial, como a convalidação dos incentivos fiscais, que deu segurança jurídica aos empresários para investirem no Estado, e a instituição do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe).

O governador agradece o convite e diz estar lisonjeado por receber a maior honraria do setor industrial de Mato Grosso do Sul. “Acho que isso é fruto do trabalho e principalmente da construção que fizemos entre Governo e Fiems de criar um ambiente de segurança jurídica, de avanços no setor industrial, com atração de investimentos e instalação de empreendimentos que conquistamos em Mato Grosso do Sul, que foi um dos Estados que mais avançou em segmentos produtivos, em polos industriais”.

, mas durante o dia, o Governo do Estado estará com o Gabinete Itinerante instalado na sede da Fiems, para receber os representantes dos sindicatos industriais de Mato Grosso do Sul para discutir os problemas e as soluções para cada segmento.

“Para nós do Governo é uma alegria fazer parte desse momento do setor industrial do Estado e, principalmente, no Mês da Indústria, poder estar um dia dentro do edifício Casa da Indústria despachando diretamente com os segmentos, levando o Governo para discutir prioridades, potencialidades, dificuldades e sair com encaminhamentos positivos para todo o setor industrial”, destaca Reinaldo Azambuja. Durante o evento, a equipe de governo também vai apresentar o balanço do Fadefe.