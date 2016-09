Incra é ocupado por Movimentos Sociais que reivindicarem a reforma agrária

Na manhã desta terça-feira (12) pessoas que fazem parte da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul (Fetagri) estão ocupando a entrada do Incra a fim de reivindicarem a reforma agrária no estado.





Foto cedida A intenção é que haja uma reunião com o presidente do Incra para decidir a reforma

Movimentos como a Fetagri, MST, Liga Camponesa, Cut, CTB, entre outras já reúne aproximadamente 500 pessoas no local. A reivindicação é devido aos novos cadastros da reforma terem sido paralisados desde o mês de julho, em Mato Grosso do Sul, quando o Tribunal de Contas da União identificou irregularidades nos assentamentos que já haviam sido concluídos.



A intenção é que haja uma reunião com o presidente do Incra, Humberto Maciel para tratar de assuntos como: desbloqueio do sistema, vistorias em áreas indicadas, cadastramento de famílias, fornecimento de cesta básica, entre outros pontos que serão tratados pelos movimentos que estão no local desde o início da manhã.