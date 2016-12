Incêndio destrói lava-rápido em Dourados

O lava-rápido foi destruído por conta de um incêndio, o escritório do local ficou coberto pelas chamas. O caso aconteceu na quarta-feira (7), avenida Weimar Gonçalves Torres, Dourados.



Uma mulher foi encaminhada para atendimentos, porém sem gravidade. De acordo com informações do Dourados News, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram utilizadas para conter fogo, controlado posteriormente.



Do local foi retirado um botijão onde o cheiro de gás era muito forte. O incêndio poderia ter maiores consequências, já que ao lado do lava-rápido funciona uma borracharia. As causas do fogo ainda estão sendo investigadas.